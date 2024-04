Salernitana-Fiorentina, la prevendita non si accende: il dato C'è da evitare il minimo stagione. Capienza piena per il settore ospiti

Primi numeri di prevendita non incoraggianti. Sono 1700 i tagliandi staccati fin qui per Salernitana-Fiorentina, sfida in programma domenica all’Arechi alle ore 18:00. Nonostante le promozioni e le tariffe al ribasso scelte dal club, per i granata al momento sono circa 12mila gli spettatori previsti all’Arechi. Il rischio è di un nuovo minimo stagionale dopo i 14306 registrati con il Sassuolo.

Intanto, il Gos ha determinato di non inasprire le misure già indicate dall’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive per il settore ospiti che resterà con capienza piena di 2000 persone. I biglietti sono disponibili solo per i possessori di tessera del tifoso residenti in Toscana. La prevendita è iniziata nel primo pomeriggio di ieri, con in vendita solo i biglietti della Curva Nord Inferiore ovest. Da una prima stima si immaginano circa 600 supporters viola per la sfida di domenica.