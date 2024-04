Salernitana, ansia Maggiore: ko al ginocchio per il ligure Colantuono alle prese con l'emergenza in mediana vista l'indisponibilità di Coulibaly

La ripresa degli allenamenti in casa Salernitana non ha portato sorrisi. Anzi, dall’infermeria arrivano brutte notizie. Giulio Maggiore salterà la sfida con la Fiorentina. Il centrocampista ligure era uscito all’intervallo della sfida con la Lazio a causa di un brutto colpo al ginocchio incassato dopo un contrasto con il giapponese Kamada. Un trauma però che sembra più grave del previsto e potrebbe obbligare l’ex Spezia a restare fermo per un paio di settimane.

Allarme per Colantuono che ora si ritroverà a fare i conti con un centrocampo che domenica non avrà a disposizione nemmeno lo squalificato Coulibaly. Scalda i motori Legowski, bramoso di una chance dopo i 45 minuti senza sussulti con la Lazio.