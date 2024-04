Salernitana, addio anche alla "politica" della A: lunedì ultima assemblea? In collegamento l'ad Milan. Tutto è condizionato dalla possibilità della matematica retrocessione

Non solo la delusione sportiva e il patrimonio della serie A ormai dilapidato. In attesa della matematica certezza della retrocessione in cadetteria, la Salernitana si appresta ad uscire di scena anche dal mondo politico della massima serie. Lunedì 22 aprile alle ore 11 è in programma una nuova assemblea di Lega Serie A. La Salernitana parteciperà con l’ad Maurizio Milan in video-collegamento in quella che potrebbe essere l’ultima riunione granata con diritto di voto. Tutto è legato alla possibilità di incassare già domenica l'ufficialità della partecipazione al porssimo campionato di serie B.

Lo Statuto di Serie A spiega come, "a decorrere dal giorno successivo alla data in cui una società perde matematicamente la possibilità di maturare il titolo sportivo per partecipare alla successiva edizione del Campionato di serie A, tale società manterrà il diritto di partecipare all’Assemblea sino al 30 giugno senza diritto di voto per questioni che riguardano il prossimo campionato".

Un boccone amaro dunque per la Salernitana, in particolar modo per Danilo Iervolino. Il patron era stato portavoce della volontà delle medie-piccole di riformare il calcio, stilando anche un documento discusso con la Figc. Ora però la sua missione continuerà ma dalla vetrina meno luccicante della serie B.