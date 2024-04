Salernitana-Fiorentina, arbitra Marchetti Il fischietto fu designato anche per la partita fantasma con la Reggiana

Sarà Matteo Marchetti di Ostia Lido a dirigere Salernitana-Fiorentina domenica 21 aprile allo stadio Arechi alle ore 18:00. Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Pasquale De Meo di Foggia e Fabiano Preti di Mantova e dal quarto ufficiale Daniele Perenzoni di Rovereto. Al Var opereranno Michael Fabbri di Ravenna e Aleandro Di Paolo di Avezzano.

Un solo precedente lega Marchetti alla Salernitana, con il pari nel match con la Cremonese che terminò 2-2 nella scorsa stagione non senza polemiche. Marchetti fu anche selezionato per Salernitana-Reggiana, match passato agli onori della cronaca per l'impossibilità degli emiliani causa Covid si scendere in campo all'Arechi.