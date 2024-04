Salernitana-Fiorentina, il primo round è amaro: agli Esports vincono i viola Granata battuti a suon di joystick. Ora il re-match sul campo dell'Arechi

In attesa di conoscere il verdetto del campo, seppur il risultato rischi di essere superfluo per i granata, nel pomeriggio è andato in scena il primo round fra Salernitana e Fiorentina. Niente prodezze sul terreno di gioco bensì sfida a colpi di joystick, nei playoff del campionato di eSerie A.

Per i granata c'è però poco da sorridere. La squadra granata è stata battuta 1-2 dai gigliati ed è stata eliminata dalla corsa al titolo. Una post-season per i granata Tiago Pires (“Darkley”) e Simone Barbato (“Simob”). Dopo le due qualificazioni alla Top-4 in altrettante partecipazioni, sfiorando il titolo, ora il brutto ko odierno. Domenica ci sarà la rivincita in campo, oggi però si parte da una cocente delusione.