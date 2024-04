Salernitana, il campo impone concentrazione: Colantuono pensa a novità Domenica arriva la Fiorentina. Ai granata il compito di provare ad onorare il campionato

Nonostante il verdetto della retrocessione in serie B ormai alle porte, per la Salernitana c’è da preparare al meglio la sfida con la Fiorentina di domenica pomeriggio. Dopo il pesante poker incassato a Roma, la squadra granata ha l’obbligo di provare a regalarsi una gioia e regalare una piccola gioia ai pochi tifosi che saranno presente sugli spalti dell’Arechi.

Per Colantuono c’è da fare i conti con le notizie che arrivano dall’infermeria. Maggiore è out così come Kastanos. Coulibaly è squalificato. Gli occhi sono puntati su Basic, ancora alle prese con il problema muscolare rimediato con il Bologna. In caso di forfait, uno tra Martegani e Gomis farà coppia con Legowski, con il passaggio al 4-4-2 che appare scontato.

In difesa invece, Pirola potrebbe far coppia con Gyomber viste le difficoltà di Manolas e Boateng, entrambi non al top della condizione. Davanti Candreva e Tchaouna sono sicuri di una maglia da titolare. Il maxi-ballottaggio è per il ruolo di numero nove, con Ikwuemesi, Simy e Weissman a duellare.