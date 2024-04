Salernitana-Fiorentina, il dato della prevendita: piccola impennata Si prova ad evitare il minimo stagionale. Intanto dalla Toscana cori poco amichevoli per la città

Piccola accelerazione dalla prevendita. Salernitana-Fiorentina prova a non diventare il match da minimo stagionale in stagione per i granata. L’ultimo dato pubblicato dal club parla di 3000 tagliandi venduti. Un numero che permette di immaginare quasi 14mila spettatori all’Arechi per la sfida di domenica alle ore 18:00.

Ci sono però ancora 48 ore per provare a superare il numero di tifosi sugli spalti due settimane fa con il Sassuolo (14036 spettatori). Aumentano anche il numero dei supporters ospiti, con 290 tifosi che prenderanno posto in Curva Nord. Forte la rivalità fra le due fazioni, con alcuni cori arrivati ieri dalla Curva Fiesole del Franchi durante Fiorentina-Viktoria Plzen contro la tifoseria granata.