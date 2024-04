Salernitana, altro "caso Dia": il club pronto ad una nuova multa Con il senegalese è guerra aperta. Iervolino punta i piedi

Le dichiarazioni di Boulaye Dia a “L’Equipe” riaprono un caso che proprio non vuole chiudersi e che sta distruggendo il pianeta Salernitana. Il club ha incassato le parole del senegalese non senza sorpresa e soprattutto masticando amaro. Le riflessioni sono ancora in corso ma si va verso una decisione forte: sarà ancora multa, come stabilito dal regolamento interno del club. Si ragiona su una nuova possibile ammenda del 15 per cento sull’ingaggio.

Un nuovo passo che allarga la frattura. La Salernitana aspetta con ansia l’udienza al Collegio Arbitrale del prossimo 30 aprile. I legali granata sono pronti ad inserire anche le ultime gesta del senegalese per certificare il comportamento non professionale avuto dall’attaccante e confermare la richiesta di risarcimento danni da circa 20 milioni di euro. Iervolino intanto aspetta e non indietreggia: sarà cessione solo alle condizioni imposte dal patron senza alcun sconto.