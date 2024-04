Recordman Candreva, ma le 500 presenze in A si festeggeranno con l’Atalanta Il numero 87 è pronto a raggiungere Ciro Ferrara al 17esimo posto nella classifica all-time

Traguardo importante. Antonio Candreva è pronto a vivere con la Fiorentina le 500 presenze in serie A. Il trequartista romano raggiungerà cosi` Ciro Ferrara al 17° posto tra i giocatori con piu` presenze all-time nel massimo campionato. Per Candreva però anche un pizzico di scaramanzia: la Salernitana celebrerà il numero 87 con una maglia ricordo e un piccolo momento di festa non con la Fiorentina ma per la prossima sfida interna con l’Atalanta.

Come trapela dalla società, la scelta è di celebrare il record solo dopo aver raggiunto l’obiettivo. Anche un pizzico di scaramanzia per il leader tecnico e morale, tra i pochi a salvarsi in una stagione sportivamente da incubo con la macchia di una dolorosa retrocessione. Candreva ha realizzato sei gol e sei assist, capocannoniere della Salernitana. Il futuro però sembra delineato: il numero 87 potrà uscire dal contratto che lo lega fino al 2025 con il pagamento di una penale da parte della società. Si va verso l’addio, con Candreva che potrà giocarsi ancora le sue chance in serie A.