Salernitana-Fiorentina, Colantuono: "Servirà una partita perfetta" Il tecnico annuncia le defezioni di Gyomber, Manolas e Boateng

Stefano Colantuono ha presentato Salernitana-Fiorentina ai canali ufficiali del club. Il tecnico romano ha annunciato tante defezioni, su tutte quelle di Gyomber, Manolas e Boateng che si aggiungono a Kastanos, Maggiore e Coulibaly. “Sono assenze pesanti perché le scelte sarebbero state più ampie ma con quelli che abbiamo dobbiamo cercare di tirare fuori l’orgoglio e fare una partita di grande intensità”.

Sulla partita: “Domani mi aspetto una gara molto difficile contro una squadra che sta facendo un campionato importante, con una semifinale di Coppa Italia da giocare e che sta andando avanti anche in Conference League. È una squadra rodata che gioca da tempo insieme con lo stesso allenatore; per fare punti contro avversari di questo tipo bisogna fare una partita quasi perfetta. Mi auguro che questa settimana di lavoro piena possa consegnare al campo una squadra attenta e pronta a fare una grande partita”.

Sull’avversario: “La Fiorentina è una delle squadre più virtuose del nostro campionato soprattutto per il possesso palla, il pressing alto e altre caratteristiche ben precise. Dobbiamo mettere in campo una prestazione importante cercando di non complicarci la vita da soli dopo pochi minuti e dover cambiare copione tattico, servirà un approccio importante alla gara per provare a ottenere a tutti i costi un risultato positivo”.

Infine su Candreva: “Domani farà 500 presenze in serie A e gli vanno fatti i complimenti da parte di tutti: Antonio è un giocatore importante che è stato in grandi club e ha vinto tanto, qui è uno dei più esperti e un leader di questa squadra. Speriamo possa festeggiare questo traguardo con una bella prestazione e un risultato positivo”.