Salernitana-Fiorentina, i convocati di Colantuono: quante defezioni in difesa! Il trainer romano costretto a rinunciare a sei giocatori

Salernitana-Fiorentina non avrà tanti big tra i protagonisti. Mentre gli ospiti optano per un maxi-turnover dopo il passaggio del turno in Conference League, Stefano Colantuono deve fare i conti con tantissime defezioni. In difesa mancheranno Gyomber, Boateng e Manolas, tre dei quattro difensori impiegati a Roma con la Lazio. In mezzo al campo fuori Kastanos ma soprattutto Maggiore e lo squalificato Coulibaly.

Di seguito, la lista dei convocati per Salernitana-Fiorentina

PORTIERI: Allocca, Costil, Fiorillo, Ochoa;

DIFENSORI: Bradaric, Fazio, Pasalidis, Pellegrino, Pierozzi, Pirola, Sambia, Zanoli;

CENTROCAMPISTI: Basic, Candreva, Gomis, Legowski, Martegani, Sfait, Vignato;

ATTACCANTI: Ikwuemesi, Simy, Tchaouna, Weissman.