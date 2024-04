Salernitana, domenica rovente: con la Fiorentina la matematica certezza della B? I granata rischiano di dover incassare il verdetto già con la Fiorentina

Domenica di passione. Per la Salernitana il conto alla rovescia verso la retrocessione rischia di avvicinarsi al gong. Anzi, la matematica certezza del declassamento in B potrebbe arrivare già domani in caso di sconfitta con la Fiorentina.

Le vittorie di Empoli e Verona, rispettivamente su Napoli e Udinese, hanno fatto alzare la quota salvezza e, in caso di sconfitta domani dei granata all'Arechi, sia i toscani che gli scaligeri sarebbero irraggiungibili in classifica.

Gli occhi sono puntati su Sassuolo-Lecce e Torino-Frosinone. In caso di successo dei neroverdi e dei ciociari, la Salernitana sarebbe condannata a far punti con la Fiorentina per non salutare la serie A dinanzi al proprio pubblico.