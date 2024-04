Salernitana-Fiorentina, Iervolino ritorna all’Arechi Il presidente sarà sugli spalti dopo l'assenza con il Sassuolo. L'ambiente chiede chiarezza

“Valorizzare la rosa e vincere qualche partita”. Due erano state le linee guida date da Danilo Iervolino a Stefano Colantuono per concludere nel migliore dei modi la pessima stagione della Salernitana in serie A. Missione dignità però lontana dall’essere praticata, con il club granata che incassa sconfitte e soprattutto brutte figure nonostante l’apporto tenace e lo spirito del trainer di Anzio.

Iervolino, dopo esser stato presente con la Lazio, sarà in tribuna autorità all’Arechi per Salernitana-Fiorentina, lo farà dopo aver saltato la sfida interna con il Sassuolo e preso parte alla debacle di Roma con la Lazio. E chissà che, con i presenti all’impianto di via Allende, non si possa analizzare anche quello che sarà il futuro sportivo del club, argomento di discussione e sul quale Iervolino non è mai intervenuto per certificare le voci di una cessione o per sgombrare via il campo dalle incertezze.

Per il patron però Salernitana-Fiorentina potrebbe rappresentare anche il saluto ufficiale del pianeta granata alla serie A. Sarebbe un boccone amarissimo farlo dinanzi alla propria gente. Un gioco di incastri legato ad un eventuale successo del Frosinone a Torino e del conseguente passo falso dei granata all’Arechi. Una possibilità che spaventa e avvicina la Salernitana all’inferno della serie B.