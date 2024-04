Salernitana-Fiorentina, le probabili formazioni: chance per Fazio e Simy Le tante defezioni per le due squadre aprono ad esperimenti e formazioni inedite

Un sussulto di dignità e orgoglio. Salernitana-Fiorentina non ha grande valenza di classifica sia per i granata che per i toscani, quest’ultimi con pensieri sulla Conference League e sulla semifinale di ritorno di Coppa Italia alle porte. All’Arechi alle ore 18:00 va in scena una sfida tra due squadre con umori opposti ma stessa emergenza infortuni.

Colantuono deve rinunciare agli infortunati Manolas, Boateng, Gyomber, Maggiore, Kastanos oltre allo squalificato Coulibaly. Assenze pesantissime e che obbligano una formazione inedita. Sarà 4-4-1-1, con Costil protetto da Pierozzi, Pirola, Fazio e Pellegrino. In mezzo al campo si rivedrà Basic con Legowski, lasciando le fasce a Tchaouna e Bradaric. Candreva, alla 500esima in serie A, sarà regista offensivo alle spalle di Simy.

In casa Fiorentina abbondano le assenze in favore di un maxi-turnover. Fuori Bonaventura, Beltran, Belotti, Nzola e Nico Gonzalez. Le stelle restano a Firenze. A Salerno spazio ad un attacco inedito per Italiano, con Kouamè prima punta supportato da Ikonè, Barak e Sottil.