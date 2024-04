Salernitana, retroscena Ranieri: oggi avversario per colpa di..."due milioni" Il centrale non venne riscattato dopo la salvezza con Nicola. Ora è pilastro dei viola

Due milioni di euro. Quella fu la cifra stanziata dalla Fiorentina per obbligare la Salernitana a riscattare Luca Ranieri. Il difensore di proprietà della viola, cresciuto nel settore giovanile toscano, fu tra i protagonisti assoluti della clamorosa rimonta salvezza targata Nicola. Carattere, coraggio, determinazione: Ranieri si prese Salerno e spinse per una sua permanenza in granata. Due milioni però furono cifra che la società granata decise di non investire, dirottando le proprie attenzione su Bradaric.

“Benedetta fu quella scelta”, rivendicano oggi da Firenze. Perché Ranieri, il figlio del settore giovanile della Fiorentina, si è preso la viola ed è diventato un pilastro della squadra di Italiano. Oggi ritornerà all’Arechi da avversario, sognando gli Europei. Chiuderà gli occhi e ripenserà alla sua avventura prima con Castori, poi con Nicola. Salerno fu gioia ma soprattutto trampolino per il grande salto.