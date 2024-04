Salernitana, l'ex Inzaghi: "Esonerato con tanto di scuse, scelta strana" Il tecnico emiliano si è raccontato a Dazn

Filippo Inzaghi è ritornato sulla sua esperienza sulla panchina della Salernitana. In “Un’altra storia”, format su Dazn con Pierluigi Pardo, l’ex tecnico granata ha rivelato la sua versione sulla sua avventura all’ombra dell’Arechi: “In carriera ho preso tanti rischi sapendo anche di poter incocciare nei problemi. Gli ultimi anni sono stati difficili, penso alla situazione di Reggio Calabria e all’esonero di Brescia quando eravamo al terzo posto in classifica.

Salernitana? Stavo lavorando bene in un contesto che pensavo potesse darmi qualcosa da raccogliere. Non ho capito la scelta di esonerarmi anche perché poi sono arrivate le scuse. Le ritengo inutili anche perché poi sono stato comunque esonerato. Lo ritengo un capitolo chiuso. Ora ci vivo e sto bene così come ho fatto nelle altre città in cui ho allenato”.