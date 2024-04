Salernitana, Iervolino rilancia: summit con l'ad Milan per costruire il futuro Il patron granata ieri protagonista a Roma di un lungo tavolo di confronto

Un incontro a Roma con sul tavolo tanti nodi da sciogliere e soprattutto un piano di rilancio da mettere in atto. Danilo Iervolino ragiona sul futuro della Salernitana e prova a lanciare segnali importanti. Ieri a Roma, il patron è stato impegnato in un summit fiume con il proprio amministratore delegato Maurizio Milan. Una giornata intera a ragionare sulla Salernitana, tanto da non consentire nemmeno sia al patron che all’ad di poter prendere parte all’assemblea di lega in videoconferenza per l’ultima con diritto di voto per i granata (presente il segretario Dibrogni).

Iervolino ha valutato il piano di rientro economico proposto da Milan. Sostenibilità economica la parola chiave, con un taglio netto degli ingaggi, una vera e propria diaspora del parco calciatori nel nome degli investimenti fatti e da salvaguardare con le cessioni al costo ideale. Infine anche le prime riflessioni su direttore sportivo e allenatore. Settimane cruciali, con la possibilità sempre aperta di trattare con un investitore se dovesse arrivare un'offerta allettante.