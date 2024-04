Scontri Salernitana-Fiorentina, ci sono i primi arresti Ieri controlli in aeroporto a Napoli anche su tifosi rumeni presenti a Salerno

È in corso un'attività di polizia per gli scontri avvenuti prima di Salernitana-Fiorentina. Da quanto si apprende ci sarebbero diversi arresti. Alle 11 è in programma una conferenza stampa in Procura a Salerno, nel corso della quale si conosceranno i dettagli.

Gli agenti della Digos già nelle ore successive ai fatti avevano passato al setaccio le Immagini delle telecamere di video sorveglianza per provare a identificare i protagonisti dei disordini. Una cinquantina i profili vagliati, tra i quali potrebbero esserci i responsabili "dell’attacco" nel prepartita al cordone di sicurezza in direzione Curva Nord e che ha fatto registrare un bilancio di ben dieci agenti feriti oltre a danni ingenti a diverse auto presenti nel piazzale dell’Arechi.

Ieri, inoltre, la Polizia ha effettuato accertamenti anche sulla delegazione di tifosi del Petrolul Ploiesti, gemellata con alcuni gruppi della tifoseria granata e presente domenica a Salerno. Ieri circa una trentina sono stati fermati all’aeroporto di Napoli e sottoposti a controlli prima di essere fatti partire per la Romania.