Frosinone-Salernitana, stop per la trasferta: palla all'Osservatorio Gli episodi di domenica all'Arechi determinanti: il settore ospiti rischia la chiusura

Gli episodi di Salernitana-Fiorentina rischiano di avere ripercussioni fortissime sul finale di stagione per il tifo granata. Gli scontri di domenica scorsa, ancora al vaglio degli inquirenti dopo i quattro arresti di questa mattina, avranno ripercussioni sulle trasferte dei granata in giro per l’Italia. La prima tappa è quella di Frosinone, con il settore ospiti che rischia di rimanere chiuso per la sfida di venerdì. O meglio, la decisione è nell’aria è già da ieri, in attesa solo della ratifica ufficiale. Dopo l’iniziale apertura, domani l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive cambierà direzione, con il semaforo rosso per il popolo granata in Ciociaria.

Restano sotto la lente d’ingrandimento anche le prossime trasferte di Torino con la Juventus e di Milano con il Milan all’ultima giornata. Domani il Viminale si esprimerà anche su Salernitana-Atalanta, gara in programma alle ore 18 di lunedì 6 maggio. Possibili restrizioni per la tifoseria ospite, con la Questura di Salerno che valuta anche un semaforo rosso per i bergamaschi dopo gli episodi di domenica scorsa.