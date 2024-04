Frosinone-Salernitana, l'arbitro è Fourneau L'ultimo precedente è amaro (ko a Cagliari) ma il fischietto rievoca due dolcissimi ricordi

Sarà Francesco Fourneau l’arbitro di Frosinone-Salernitana, sfida che aprirà la 34esima giornata di serie A. Il direttore romano sarà coadiuvato dagli assistenti Alessio Tolfo di Pordenone e Domenico Fontemurato di Roma 2. Quarto uomo sarà Manuel Volpi, mentre al Var ci saranno Francesco Meraviglia di Pistoia e Daniele Chiffi di Padova.

Sono dieci i bilanci che legano Fourneau alla Salernitana, con un bilancio di cinque vittorie, un pareggio e quattro ko. L’ultimo rimanda alla sconfitta con il Cagliari per 4-2 con Liverani in panchina. Tanti però anche i ricordi al miele come il 2-3 nel derby con l’Avellino firmato Minala o il 2-1 con il Venezia nel 2021 grazie alla doppietta di Gondo che fu fondamentale per il raggiungimento della serie A.