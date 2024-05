Salernitana, Gomis ancora in ospedale Il calciatore continua ad effettuare gli esami per risalire al motivo del malore

Resta ancora in ospedale Iron Gomis. Il francese è ancora ricoverato presso l'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona in seguito al malore accusato nella giornata di martedì e che aveva fatto scattare immediatamente l'allarme. Il calciatore si sta sottoponendo ancora agli esami strumentali e diagnostici per individuare la causa del malessere avvertito mentre era a casa insieme alla sua compagna.

Gomis, sempre cosciente e mai in pericolo di vita, aspetta di essere dimesso per poter fare ritorno a casa. Il club intanto è a strettissimo contatto con l'equipe medica che lo segue, in attesa di fare luce sulla vicenda. Per Gomis il campionato però è da considerare terminato, con la società che in maniera preventiva eviterà di schierarlo nelle ultime e ininfluenti partite che attendono la Salernitana.