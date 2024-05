Juventus-Salernitana, nessuna limitazione per il settore ospiti: il dato Nonostante il via libera sotto il profilo dell'ordine pubblico, pochi i biglietti venduti

Dalle limitazioni al via libera. Dopo il semaforo verde dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, ieri è arrivata anche la decisione del Gos: Juventus-Salernitana avrà il settore ospiti aperto a tutti i tifosi granata senza alcuna limitazione. Cancellati dunque gli obblighi di residenza a Salerno e provincia e di possesso della tessera del tifoso.

Una decisione però che difficilmente permetterà di far volare la prevendita. La delusione per la retrocessione in serie B e il costo esoso del tagliando (43 euro) non consentirà di registrare i numeri da capogiro registrati lo scorso anno nel 2-2. Al momento, sono 70 i tagliandi venduti, con biglietti in vendita fino alla giornata di sabato.