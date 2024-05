Salernitana, la nota della Curva Sud Siberiano: "Conta solo l'appartenenza" Il messaggio: "Più di seicento piccoli cuori hanno risposto presente"

Un lungo comunicato. E la volontà forte di ripartire. La Curva Sud Siberiano in una lunga nota ha motivato e commentato la straordinaria scenografia mostrata all'Arechi prima di Salernitana-Verona: "Se te lo spiegano non capirai, se lo senti, se lo vivi allora si che capirai. Il concetto non è la retrocessione non è l'evento sportivo fine a stesso. Ciò che abbiamo fatto è portare i bambini al centro della scena. Ogni singolo dettaglio studiato con cura. I bambini a realizzare una coreografia che resterà per sempre nei cuori di chi ha vissuto un pomeriggio da ultras. Più di seicento piccoli cuori hanno risposto presente.

Il messaggio lanciato è stato chiaro. APPARTENENZA, oltre la categoria oltre la retrocessione. Ai bambini è stato spiegato che la A è una lettera dell'alfabeto. Ciò che conta è il cavalluccio che batte sul petto e pulsa nelle vene, il colore granata, quello della SALERNITANA 1919. Ogni singola impronta lasciata su quegli striscioni rappresenta un gesto d'amore e partecipazione. Non a caso le mani intinte nel granata accarezzano la scritta SALERNO e affermano il senso di quella APPARTENENZA che nessuna categoria avrà il potere di cancellare perché è inciso sul cuore. Genitori orgogliosi e raggianti, insieme a suggellare ciò che noi avevamo in mente.

Le spiegazioni date per motivare le ragioni di quella coreografia ascoltate con la meraviglia e la purezza dei puri di cuore. Poi l'attestato di partecipazione come un regalo prezioso che in ognuno dei partecipanti rappresenterà un dono da custodire, da appendere in cameretta che testimonierà in futuro: IO C'ERO. Ciò che resterà è un esempio di tifo autentico genuino e disinteressato. Quando si dice che il mondo del calcio è caratterizzato da interessi economici intrallazzi e dominato dalle TV e dal profitto. Noi abbiamo dimostrato che, invece, il calcio può essere qualcosa di diverso, e che noi Ultras siamo sicuramente la parte sana del calcio, e che il nostro è un AMORE autentico, radicato nelle tradizioni e nell’amore incondizionato per i colori della squadra e per la città.

Il nostro intento?Non disperdere quell'entusiasmo che è il vero nutrimento di cui le nuove generazioni hanno bisogno. SALERNO SALERNITANA SALERNITANITA': APPARTENENZA ben più di uno slogan. Rappresenta semplicemente il nostro manifesto. E quando si parla di Salerno…. SALERNITANITA' noi lo riferiamo a tutti i tifosi granata, alla meravigliosa provincia che si rivede nei nostri ideali lì dove batte forte il cuore a forma di cavalluccio e a tutti i fratelli granata in ogni parte d'Italia e sparsi nel mondo. Tutti facenti parte di un'unica famiglia. Avevamo ragione e la partecipazione all'iniziativa né è testimonianza.

IL NOSTRO RINGRAZIAMENTO A TUTTI GLI INTERVENUTI. Ciò che abbiamo ricevuto è qualcosa di eccezionale in termini di emozioni e motivazioni.

La Salernitana è retrocessa?.. La Salernitana parteciperà solo ad un nuovo campionato.

Non chiedo dove…ditemi quando…io ci sarò!!! SOLCHEREMO LO STESSO MARE TOCCANDO LIDI DIVERSI IN GIRO PER LO STIVALE SEMPRE CON LO STESSO IDEALE,A SOSTEGNO DELLA NOSTRA APPARTENENZA!!!!

CHE L'ITALIA LO SAPPIA, SALERNO NON RETROCEDE !!!