Salernitana, querelle Dia: nuove memorie difensive al Collegio Arbitrale La battaglia legale continua. E il mercato inizia a muoversi

Non si conclude la battaglia legale con Boulaye Dia. Dopo le prime due udienze arricchite dalle testimonianze di Morgan De Sanctis, Fabio Liverani, Benoit Costil e Lassana Coulibaly su tutti, ora la partita giudiziaria fra la Salernitana e il senegalese si arricchisce di un nuovo capitolo. Il Collegio Arbitrale ha chiesto nuove memorie difensive ai rispettivi legali che curano gli interessi della Salernitana e dalla punta senegalese. Si va dunque verso una nuova udienza, con la partita che si rischia di allungarsi ai tempi supplementari. La Salernitana resta ferma sulla richiesta del decurtamento dell’ingaggio lordo e richiesta di risarcimento danni da circa 20 milioni di euro. Dia invece vuole rispedisce al mittente le accuse e contrattacca.

Intanto, il mercato inizia a muoversi per il calciatore senegalese. La Lazio è pronta a sferrare l’assalto e allargare l’asso all’affare Tchaouna. Dia però al momento tiene in standby la pista biancoceleste e spera in una chiamata dalla Premier League.