Sirio Salerno, l'assalto alla serie A2 parte dalla semifinale contro Perugia Basket femminile serie B. Appuntamento alle 19.30 al PalaSilvestri di Matierno

Ventitré giorni dopo l’ultima partita ufficiale, che ha decretato la vittoria del proprio girone di Serie B femminile territoriale, la Sirio Salerno ’92 tornerà sul parquet per sfidare la Sisas Perugia nella semifinale d’andata dei playoff nazionali. L’accoppiamento con le biancorosse, seconde classificate nel raggruppamento Lazio-Umbria-Marche, era noto da tempo. Palla a due sabato 25 maggio alle 19:30 al PalaSilvestri-Itsvil Arena con la direzione arbitrale di Denny Lillo (Brindisi) e Giovanni Morra (San Giorgio a Cremano).

Ben 25 le partite disputate dalla compagine cara al presidente Angela Somma in questa stagione tra regular season, fase ad orologio, playoff e Coppa Campania – trofeo già in bacheca – senza mai perdere. Ora, però, comincia l’ultimo e decisivo step nella corsa verso la promozione in Serie A2. Guardia altissima per le granatine.

“Perugia è avversaria inedita per noi. Abbiamo avuto la possibilità di visionarla in video. È un collettivo che ha ben chiaro quanto deve fare in campo ed è molto fisico, sa come sfruttare i propri punti di forza - afferma coach Njegos Visnjic -. D’altra parte ci siamo preparati al meglio in queste settimane per affrontare le umbre. Il campionato fin qui condotto ci ha dato una bella consapevolezza del nostro valore, ci siamo uniti e siamo diventati squadra vera. Abbiamo regalato tante soddisfazioni alla società e a noi stessi, vogliamo continuare a dettare i ritmi e i tempi. Siamo felici di tornare a giocare, consapevoli che dando il massimo e facendo le cose che sappiamo fare si può essere fiduciosi per questa semifinale. Invitiamo tutti gli appassionati di pallacanestro salernitani ad essere sui gradoni di Matierno sabato per sostenerci. Abbiamo bisogno del supporto anche del nostro pubblico per compiere l’impresa”.

L’ingresso sarà gratuito, come di consueto. Tuttavia, la società assicurerà anche la diretta streaming della sfida sul proprio canale YouTube (Salerno Basket ’92). La Sirio Salerno ’92 deve provare a fare bottino pieno in primis. Poi, ci sarà da battagliare anche sullo scarto, senza mollare la presa in vista del match di ritorno, in programma al PalaPellini di Perugia l’1 giugno. In caso di divisione della posta equa nelle due sfide, sarà la differenza canestri a decretare la qualificata alla doppia finale contro una tra Basket Sisters (vincente del girone Emilia Romagna) ed Edelweiss Albino (terza classificata di quello lombardo) in programma con le stesse modalità nei weekend del 9 e 16 giugno.