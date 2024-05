Salernitana, sogno Olimpiadi per Tchaouna e Pellegrino L'attaccante spera nella Francia del ct Henry, il difensore ha esperienza con la Seleccion

L’amarezza per la retrocessione e il desiderio di regalarsi un’estate da protagonista. I titoli di coda della serie A per la Salernitana non spengono però sogni e desideri di alcuni calciatori granata. In particolar modo per Loum Tchaouna e Marco Pellegrino, entrambi speranzosi di poter allungare ancora la loro stagione.

Gli occhi sono puntati alle prossime Olimpiadi di luglio, con i due calciatori in orbita nazionale. Per Tchaouna nello scorso marzo era arrivata le pre-convocazione dalla Francia Under 23 del ct Henry. I blues avranno il compito di onorare il ruolo di padrone di casa e di favorita per il torneo calcistico. Tchaouna spera di farsi spazio in una rosa ricca di talento e compiere un nuovo passo verso una consacrazione ormai nell’aria e con sirene sempre più insistenti di mercato.

Confida in una chance anche Marco Pellegrino. Il difensore che affronterà da titolare il Milan che possiede il suo cartellino scese in campo con l’Argentina Under 23 nelle due amichevoli con il Messico. Il ct Mascherano lo tiene d’occhio seppur le pochissime presenze in maglia granata non siano un assist per una sua convocazione.