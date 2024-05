LIVE | Milan-Salernitana, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale

Milan-Salernitana, la diretta testuale del match

MILAN (4-3-3): Mirante; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Florenzi, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. A disposizione: Sportiello, Nava, Thiaw, Simic, Bartesaghi, Terracciano, Musah, Pobega, Loftus-Cheek, Jovic, Okafor, Adli, Kalulu, Kjær, Caldara. Allenatore: Pioli.

SALERNITANA (3-4-2-1): Fiorillo; Pierozzi, Gyomber, Pasalidis; Zanoli, Maggiore, Coulibaly, Sambia; Candreva, Kastanos; Tchaouna. A disposizione: Costil, Salvati, Simy, Pellegrino, Sfait, Ferrari, Guccione, Di Vico, Legowski, Vignato, Boncori, G. Fusco. Allenatore: Colantuono.

Arbitro: Di Marco di Ciampino - assistenti: Liberti e Valeriani. IV uomo: Fabbri. Var: Nasca. Avar: Marini.