Milan-Salernitana 3-3, Pioli: "Quando iniziai in granata sognavo sere così" L'addio del tecnico ai rossoneri: "Si chiude un grande ciclo. Ora voglio ripartire subito"

Stefano Pioli ha parlato Milan-Salernitana 3-3: “Si chiude un grande ciclo. Tante emozioni, tante cose che ti entrano in testa e tanta riconoscenza per chi ha contribuito a questo percorso: dal club, ai dirigenti e alla squadra che si è dimostrato essere un gruppo speciale. Loro non si sono mai girati dall’altra parte, hanno allungato la mano e ci siamo aiutati a vicenda.

Cicli? Hanno un inizio e una fine. Non è facile farli durare a lungo. Noi ci siamo riusciti. Quando abbiamo iniziato non era tutto facile. Poi ci siamo riusciti passo dopo passo.

Tifosi? Sono capitate cose che succedono poche volte in carriera. Ho provato gioia e gratificazione, grazie ad una compattezza tra tutte le componenti. Sono orgoglioso di essere entrato nella storia di questo club.

Esperienza Milan? Tante episodi superati mi permettono di pensare che sono pronto a costruire ancora. Chiederò tantissimo a me stesso, consapevole che posso creare ancora qualcosa di speciale cercando di trovare le persone che ho trovato a Milano. Quando ho iniziato a Salerno sognavo di vivere momenti così.

Anno sabbatico? No, non ci ho ancora pensato ma voglio trovare qualcosa che mi stimoli. Pensavo qualche mese fa di poter staccare per approfondire e migliorare. Ora però ho fame di ripartire”.