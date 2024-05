Milan-Salernitana 3-3, Giroud: "Ci tenevo a salutare con un gol" Il francese dice addio al Milan: "Qui ho vissuto una seconda giovinezza"

Le lacrime per l’addio e ora il pensiero per gli Europei da vivere con la Francia. Olivier Giroud ha parlato dopo Milan-Salernitana 3-3: “Avevo voglia di fare gol stasera, come si è visto dopo l'esultanza. Ne avevo bisogno per dire arrivederci al Milan. Ogni gol in questo stadio è stata un'emozione speciale. Sono grato di questa opportunità che il club mi ha dato a 35 anni, il Milan per me è stata una seconda giovinezza.

Il gol più iconico? La mia girata nel derby con l’Inter. Prima non avevo capito bene cosa voleva dire il Milan per i milanisti. Raramente nella mia carriera ho vissuto una passione forte come quella condivisa con questo stadio".