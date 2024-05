UFFICIALE - Salernitana, gioia Gyomber: parteciperà agli Europei Il ct Calzona si affida al difensore per la sua Slovacchia

La Salernitana sarà rappresentata da due calciatori ai prossimi Europei. Dopo Daniliuc in lizza con l'Austria, la Slovacchia ha convocato Norbert Gyomber. Il difensore granata, nonostante il fastidio muscolare rimediato con il Milan, rappresenterà la sua nazionale. Un punto di partenza importante per lo stopper, in attesa di definire il suo futuro. La Salernitana vorrebbe ripartire dal numero 23, possibile calciatore bandiera nel regolamento di serie B.

La nazionale del ct Calzona inizierà il suo cammino affrontando Belgio, Ucraina e Romania nel Girone E. Di seguito la lista completa dei convocati.

PORTIERI

Martin Dúbravka (Newcastle United)

Marek Rodák (FC Fulham)

Henrich Ravas (New England)

Dominik Takác (Spartak Trnava)

DIFENSORI

Peter Pekarík (Hertha BSC Berlín)

Michal Tomic (Slavia Praha)

Matúš Kmet (AS Trencín)

Norbert Gyömbér (US Salernitana 1919)

Denis Vavro (FC Kodan)

Milan Škriniar (Paris Saint-Germain)

AdamObert (Cagliari Calcio)

Dávid Hancko (Feyenoord Rotterdam)

Vernon De Marco (Hatta Club)

Sebastián Kóša (Spartak Trnava)

CENTROCAMPISTI

Jakub Kadák (FC Luzern)

Matúš Bero (VfL Bochum)

Juraj Kucka (ŠK Slovan Bratislava)

Tomáš Rigo (Baník Ostrava)

Patrik Hrošovský (KRC Genk)

Stanislav Lobotka (SSC Neapol)

Ondrej Duda (Hellas Verona)

Dominik Hollý (FK Jablonec

László Bénes (Hamburger SV)

ATTACCANTI

Dávid Duriš (Ascoli Calcio)

Tomáš Suslov (Hellas Verona)

Ivan Schranz (Slavia Praha)

Róbert Boženík (Boavista FC)

David Strelec (ŠK Slovan Bratislava)

Róbert Polievka (MFK Dukla Banská Bystrica)

Lubomír Tupta (Slovan Liberec)

Leo Sauer (Feyenoord Rotterdam)

Lukáš Haraslín (AC Sparta Praha)