Salernitana, Iervolino aspetta le offerte ma pensa al ds: Angelozzi è il sogno Il ds ciociaro è il primo nome per rifondare l'organico granata. Tanti però i nomi seguiti

Giorni caldissimi. Entro il weekend dovrebbe definirsi il futuro in casa Salernitana. Danilo Iervolino aspetta di conoscere la portata degli interessamenti arrivati dagli Usa. Dopo la fase di “due diligence”, ovvero dell’analisi e delle valutazioni sui costi, per la Salernitana ora è il momento dell’attesa per le proposte che arriveranno sul tavolo del numero uno granata. Iervolino potrebbe capitolare, sussurrano persone vicine all’imprenditore di Palma Campania, dinanzi ad una cifra di 25 milioni di euro. Possibile? Sarà il tempo a dirlo. Così come non è da escludere un possibile affiancamento.

Intanto la società granata continua a lavorare per il piano di rilancio e in queste ore sta intensificando il casting per il ruolo di direttore generale. Bisogna raccogliere il testimone di Walter Sabatini ma soprattutto occorre rifondare una squadra che si prepara a salutare tutti i suoi pezzi pregiati. Agli elementi che potranno portare incassi corposi (Tchaouna, Dia, Coulibaly, Pirola, Bradaric, Daniliuc), si aggiungono anche i ben quattordici elementi che saluteranno sia per fine prestito che per scadenza di contratto.

Il nome in pole position come nuova guida per il mercato granata è Guido Angelozzi. Il direttore sportivo non ha ancora incontrato il patron del Frosinone Stirpe per definire il suo futuro. La Salernitana, al pari di Sampdoria e Bari, ha già avuto contatti informali e ha fatto sapere dell’apprezzamento fortissimo per l’esperto dirigente. Inseguono i vari Meluso, Valentini, Maiorino, tutti nel casting al quale si è aggiunto anche Polito, pronto a dire addio al Bari. Staccati, al momento, Sogliano e Faggiano: il primo lancia messaggi al Verona, il secondo è obiettivo dell'ambizioso Catania.