Ex Salernitana, contropiede De Sanctis: resta in Italia, sfiderà i granata Il ds aveva avuto offerte anche dalla Turchia

Prima la chiamata del Besiktas, poi la frenata improvvisa. Ora l'accelerazione del Palermo. Morgan De Sanctis si avvicina ad un nuovo incarico. Dopo la parentesi Salernitana, il direttore sportivo è in lizza per diventare l'uomo mercato dei rosanero. Tutto in nottata: De Sanctis aveva tra le mani l'offerta del Besiktas. Affare impostato prima del colpo di scena legato anche ad un nuovo intreccio con Salerno e la Salernitana. Il Palermo, infatti, aveva allacciato i rapporti con Gianluca Petrachi. Ma l'inserimento del club granata ha costretto il club siciliano a rivedere i propri piani. Di qui l'accelerata per Morgan De Sanctis che potrebbe ripartire dalla serie B e affrontare la Salernitana da avversario.