Salernitana, si stringe per Petrachi: nuovo incontro tra le parti Il dirigente si legherebbe alla società granata per un anno

Gianluca Petrachi-Salernitana, si cerca l'intesa. Sono ore concitate quelle che in questo momento si vivono nell’ambiente granata. L’ad Maurizio Milan ha fatto rotta su Roma per essere al fianco di Danilo Iervolino. Da una parte il discorso societario, con l’attesa per la possibile offerta della Brera Holdings dopo il comunicato reso noto nel pomeriggio di ieri. Dall’altro invece il nodo legato alla programmazione sportiva, con Gianluca Petrachi che brucia le tappe ed è il grande favorito per il post-Sabatini.

Il dirigente di Lecce è in pole position per essere il nuovo direttore generale della Salernitana. Sul tavolo un contratto annuale, con Petrachi che dovrebbe firmare entro il weekend. Per l’uomo mercato sarebbe la quarta avventura italiana dopo Pisa, Torino e Roma. Sullo sfondo sempre la soluzione di Maiorino, mentre Angelozzi, primo obiettivo granata, resterà al Frosinone.