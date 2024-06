Salernitana, l’ex obiettivo Angelozzi: "Resto con Stirpe fino alla morte" Il dirigente era stato obiettivo concreto della società granata

La tentazione Salernitana forte, fortissima. Guido Angelozzi ha sentito la sirena granata, con contatti nello scorso weekend sempre più forti con Danilo Iervolino. Il patron granata aveva provato a sfruttare la delusione sportiva della cocente delusione della retrocessione in serie B del Frosinone per provare ad affidare il suo progetto all’esperto dirigente siciliano.

Angelozzi però alla fine ha deciso di restare. Con la Salernitana che ora punta su Petrachi. “Resterò a Frosinone al 100% - ha confermato ieri il ds ai microfoni di Sky Sport -. Ho un grande presidente, non era giusto che andassi via, devo restare con Maurizio Stirpe e la sua famiglia. Gli è stato dato un premio per quello che ha detto dopo la fine della partita contro l’Udinese. Penso che resterà nella storia. Ancora non mi sono messo al lavoro, ieri ho chiamato il presidente e gli ho detto: ‘Non vado via, sto con lei fino alla morte’. A fine settimana mi vedrò con lui e vediamo di tracciare il percorso”.