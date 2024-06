VIDEO. Operazione Nostalgia, entusiasmo all'Arechi per le stelle del calcio Le voci dei partecipanti all'evento in programma questa sera a Salerno

Il futuro della Salernitana resta ancora avvolto nel mistero. Il club granata non ha ancora sciolto il rebus ds e, intanto, resta alla finestra per possibili offerte legate all'acquisto della società. Lunedì, quasi sicuramente, sarà una giornata molto importante su entrambi i fronti. In attesa di ricevere sviluppi, il popolo salernitano stasera vivrà una serata di festa all'Arechi con “Operazione Nostalgia”. L'evento vedrà la partecipazione di tante vecchie glorie granata, oltre che di stelle del calcio italiano del calibro di Totti, Trezeguet, Roberto Baggio e Javier Zanetti. In via Allende sono attesi 20mila spettatori, molti dei quali hanno riempito il piazzale dello stadio già in mattinata.