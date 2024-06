Salernitana, Daniliuc e Kastanos in campo in amichevole Pari e maglia da titolare per il difensore, ko per il mediano

Impegni internazionali per due calciatori della Salernitana. Nella giornata di ieri sono scesi in campo Flavius Daniliuc e Grigoris Kastanos, alle prese con i rispettivi impegni con Austria e Cipro. Prove generali degli Europei per Daniliuc: il difensore della Salernitana, ritornato in orbita nazionale dopo la parentesi con il Salisburgo, ieri è sceso in campo nell'amichevole con la Svizzera terminata 1-1. Daniliuc è stato schierato dal primo minuto nel cuore della difesa, confermando il suo status di jolly per la selezione austriaca e strizzando l'occhio ad una possibile maglia da titolare.

Sconfitta invece per Grigoris Kastanos. Il trequartista è sceso in campo da capitano con Cipro nel pomeriggio amaro per la sua nazionale, battuta 3-2 dalla Moldavia in amichevole. Kastanos ha dato il suo apporto servendo anche un assist. Ora la prossima sfida con il San Marino prima delle vacanze in attesa di sciogliere il suo futuro.