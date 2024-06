Salernitana, Ribery torna in Italia: parteciperà al corso "Uefa A" Ultimi giorni da tesserato granata per il francese. Insieme a lui a Coverciano anche Pestrin

Il sogno di diventare un allenatore da alimentare con la formazione e la conoscenza. Franck Ribery è pronto a ritornare in Italia. Dopo aver salutato anzitempo la Salernitana nonostante il contratto da collaboratore tecnico, il francese da domani sarà a Coverciano per prendere parte al corso per l’ottenimento del patentino “Uefa A”. Un riconoscimento propedeutico alla possibilità di poter guidare una squadra fino in serie C ma di poter essere allenatore in seconda anche in serie A e serie B.

Ribery non sarà solo. Insieme a lui l’ex collega Manolo Pestrin, collaboratore tecnico prima con Liverani e poi con Colantuono, oltre alle ex stelle della serie A Handanovic, Criscito e Diamanti. La lista completa: Pierpaolo Anelli, Luca Antonini, Roberto Barrea, Gaetano Berardi, Angelo Bognanni, Francesco Bolzoni, Gaspare Cacciola, Stefano Cassani, Domenico Criscito, Angelo D’Angelo, Alessandro Diamanti, Giovanni Esposito, Lidia Fossati, Carlos Clay Franca, Michele Fucili, Luca Galimberti, Marcello Gazzola, Claudia Ghitti, Samir Handanovic, Davide Lanzafame, Roberto Mantuano, Massimiliano Marchio, Daniele Marinelli, Lino Marzorati, Alessandro Parisi, Daniel Pavlovic, Manolo Pestrin, Gianmarco Pioli, Rosalia Pipitone, Francesco Pisano, Massimo Pizzulli, Nicola Polverini, Franck Ribery, Vincenzo Rispoli, Marco Sangermani, Juri Tamburini, Nazzareno Tarantino, Francesco Valiani, Vittorio Vona, Matteo Zago.