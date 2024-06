Salernitana, ancora niente svolta: Iervolino mette fretta agli americani Il club confida di annunciare novità. E il presidente ragiona anche sulla permanenza

“Nelle prossime ore arriveranno comunicazioni”. La Salernitana aspetta di poter dare indicazioni precise sul futuro. La dirigenza granata, scossa dal lutto legata alla scomparsa prematura del magazziniere Gerardo Salvucci, spera di uscire allo scoperto nelle prossime ore e tranquillizzare un ambiente preoccupato per ciò che saranno le prossime mosse di Danilo Iervolino. Il patron granata tiene aperta la porta al fondo americano Brera Holdings con il quale continuano contatti diretti ed indiretti.

La Salernitana ora aspetta però una proposta, con i soggetti a stelle e strisce che dopo la fase di due diligence ora dovranno quantificare la proposta per far barcollare Iervolino. Il numero uno della Bersagliera resta fermo sulla richiesta di almeno 25 milioni di euro. Messaggio recepito da Brera Holdings che sembra pronto a formulare una proposta con parte fissa e una variabile legata a obiettivi sportivi e strategici da perseguire nei prossimi anni.

E in caso di possibile rottura? Iervolino ha messo sul tavolo una proiezione triennale per riportare la Salernitana in serie A. Nelle ultime ore, il patron avrebbe riallacciato i rapporti con Gianluca Petrachi come possibile ds. In pole position resta sempre Rocco Maiorino. Ancora qualche giorno prima della definizione: la Salernitana ora vuole costruire il suo futuro.