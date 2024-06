Salernitana, Brera Holdings esce allo scoperto: il club riceve l'offerta Il fondo americano rompe gli indugi: la palla ora passa a Iervolino

Ore calde. Forse quelle decisive per il futuro della Salernitana. Dopo settimane di attesa e di valutazione, il fondo americano Brera Holdings ha rotto gli indugi e ha presentato l'offerta per l'acquisizione del club. Sono queste le indiscrezioni che arrivano e che animano le riflessioni su quello che sarà il presente e il futuro della Salernitana. Danilo Iervolino e Maurizio Milan ora aspettano di capire quale sarà la portata della proposta inviata dai soggetti a stelle e strisce dopo la fase di due diligence chiusa nei giorni scorsi.

Indiscrezioni raccolte negli ultimi giorni raccontavano di interesse forte e di un'offerta strutturata su una parte fissa e su una variabile legata ad obiettivi societari e sportivi. Sarà questa l'oggetto delle riflessioni da parte della Salernitana, con Iervolino che attende di capire se la proposta è da considerare vicina alle richieste del patron di Palma Campania.

La ricezione dell'offerta, chiaramente, non significa affare in chiusura. Conterà ragionare e successivamente sciogliere le riserve. Verrebbero anche confermate le tempistiche comunicate ad inizio settimana dal club che aveva annunciato in queste ore (tra mercoledì e giovedì) una possibile comunicazione per fare luce sulla vicenda. Ora la possibile svolta.