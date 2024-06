Salernitana, la presenza di Daniliuc e Gyomber agli Europei porterà soldi I due calciatori impegnati con Slovacchia e Austria

Iniziano oggi gli Europei di calcio con la Salernitana che sarà spettatrice interessata. Due i rappresentanti della squadra granata che saranno in scena in Germania. Norbert Gyomber difenderà i colori della Slovacchia nel gruppo E con Romania, Belgio e Ucraina. Per Flavius Daniliuc invece ci sarà da affrontare la sfida con l’Austria nel gruppo D con Polonia, Francia e Olanda.

Per il club granata però la presenza di Gyomber e Daniliuc porterà in dote nuovi incassi. Come riporta Calcio e Finanza, la Uefa distribuirà 140 milioni di euro ai club che presteranno i calciatori alle Nazionali tra giugno e luglio. La quota per ogni singolo club sarà così calcolata sulla base dei seguenti fattori:

il numero di giocatori selezionati per una squadra nazionale che si è qualificata per gli Europei 2024;

il numero di giorni in cui ogni giocatore è stato al torneo finale, a partire da dieci giorni prima della prima partita della sua squadra nazionale e fino al giorno dopo l’ultima partita della squadra nazionale nel torneo finale;

la categoria FIFA dei club, secondo le ultime linee guida stabilite nella relativa Circolare FIFA. La UEFA si baserà in linea di principio sulla categoria del club indicata nel Sistema di Trasferimento FIFA (TMS) entro il 1° luglio 2024 (questa dipende dal contesto in cui il club gioca).

La Salernitana dunque aspetta di capire il cammino di Gyomber e Daniliuc ma intanto si appresta a registrare una nuova entrata.