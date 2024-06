Salernitana, è il momento degli annunci: Petrachi sarà il direttore sportivo Trovata l'intesa con il 55enne leccese che raccoglierà l'eredità di Walter Sabatini

Salvo colpi di scena, la Salernitana è pronta ad ufficializzare il primo tassello per la nuova stagione. Si tratta di Gianluca Petrachi, direttore sportivo che raccoglierà l'eredità di Walter Sabatini. L'accordo biennale è stato definito in queste ore e si attende soltanto l'ufficialità che potrebbe arrivare a minuti. Il 55enne leccese, dopo essere stato fermo per qualche anno, dovrà provare a risollevare il cavalluccio marino, reduce da una pesante e mortificante retrocessione in serie B. Le parti già nei giorni scorsi erano state vicinissime alla firma ma, poi, le questioni legate alla possibile cessione del club, avevano frenato l'operazione.

L'amministratore delegato Maurizio Milan, tuttavia, ha lavorato intensamente per ricucire lo strappo e per tenere in piedi la trattativa che, già da inizio settimana, era tornata prepotentemente d'attualità. Tra ieri ed oggi c'è stato un nuovo affondo che porterà alla fumata bianca, attesa a stretto giro. Il 55enne leccese potrebbe portare con sé a Salerno, Andrea Sottil che fu compagno del ds ai tempi del Torino.

Da capire, adesso, se l'annuncio di Petrachi porterà con sé novità anche sul fronte societario: la Salernitana ha ricevuto un'offerta d'acquisto da parte del fondo americano Brera Holdings per la quale si attende una risposta da parte del presidente Danilo Iervolino.