Salernitana, niente riscatto per Vignato: in granata ritornano in quattro Il trequartista ritorna al Pisa. Lavoro extra per il neo-ds Petrachi

Nessun lampo. Emanuel Vignato lascia la Salernitana dopo un semestre senza sussulti. Il club granata ha deciso di non riscattare il trequartista, ritornato così al Pisa dopo una parentesi senza gol né assist. La finestra dei riscatti però riapre le porte dell’Arechi a quattro calciatori granata. Su tutti, l’austriaco Flavius Daniliuc. Impegnato negli Europei 2024, il Salisburgo non ha esercitato l’opzione consentendo la Salernitana di rimettere le mani sull’ex Nizza, nella lista dei cedibili e sondato anche dal Celtic.

Il Torino ha deciso di interrompere il suo cammino con Matteo Lovato. L’ex Under 21 della Nazionale italiana è alla ricerca ora di una nuova avventura in serie A nonostante gli ultimi due campionati in chiaroscuro. Il Palermo del neo ds Morgan De Sanctis non ha esercitato l’opzione per Mamadou Coulibaly, in scadenza nel 2025 e possibile risorsa per il centrocampo granata. Occhi anche su Jimenez Castillo: il giovanissimo trequartista ha impressionato nell’Atalanta Under 23 che ha preferito non versare 300mila euro per il riscatto.