Appartenenza e ricordi, buon compleanno Salernitana: 105 anni di amore puro Il giorno più atteso dal mondo del tifo dopo settimane di sofferenze e brutte notizie

Una candelina in più da spegnere. Un nuovo atto d’amore per rinsaldare un legame indissolubile. Il compleanno numero 105 della Salernitana arriva in un clima mesto, cupo. E non ha nessun legame l’epilogo sportivo amarissimo dell’ultimo campionato di serie B. Il cielo azzurro e il sole caldissimo che accoglie il 19 giugno 2024 ha però nascoste le lacrime di settimane maledette. Gianni Novella, Gerardo Salvucci, Armando Mainardi sono solo gli ultimi tifosi che in ordine di tempo hanno detto addio troppo presto, lasciando un vuoto incolmabile e aggiungendo alla giornata di festa più di una sfumatura nera.

La Salernitana però sa essere appartenenza e lo sarà soprattutto in questi momenti. Stringersi come in una sola famiglia, abbracciarsi e respirare a pieni polmoni gioie e delusioni, far battere i propri cuori all’unisono. Su quello malandato della Bersagliera ci sono tanti graffi, troppe cicatrici ma anche i segni di un amore più forte anche dei ripetuti incidenti di percorso. Di dimostrazione d’affetto ne riceverà a bizzeffe nelle prossime ore.

Eppure alla Salernitana basterà riavvolgere il nastro di poche settimane per capirne l’incidenza sulla vita e sullo stato d’animo di una città che in quella maglia granata s’identifica, si riconosce, attribuendole il ruolo di protagonista principale, di autentico fattore in grado di condizionare umore e stati d’animo. Al tramonto di una stagione da film horror, il popolo della Bersagliera diede vernice ai piccolissimi tifosi per mettere le mani su un grido che riecheggia: “Salernitanità”. Lo canteranno anche oggi tra le strade di una città che nel pomeriggio farà i conti con l’ennesimo bagno di folla dopo aver ricordato con passione chi purtroppo non c’è più. “Gli anni passano e non ci cambiano”. La Salernitana dice 105. In attesa di nuovi successi, bramosa di conoscere il proprio futuro, con la speranza di nuovi sorrisi.