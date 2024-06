Salernitana, per la panchina si attende il via libera di Sottil Il tecnico di Venaria Reale ad un passo dai granata

Andrea Sottil e la Salernitana sono vicini, vicinissimi. Nelle prossime ore, il club granata conta di chiudere l'accordo con il tecnico di Venaria Reale che diventerebbe così il perno del nuovo progetto tecnico consegnato da Iervolino nelle mani di Gianluca Petrachi. Il ds granata lavora incessantemente per ufficializzare il nuovo del nuovo allenatore granata. Anche nella giornata di ieri ci sono stati nuovi contatti, con la Salernitana che è pronta ad avvicinarsi alle richieste economiche e tecniche di Sottil. Per l'ex Udinese, nelle scorse ore erano arrivati sondaggi di Empoli e Bari prima delle rispettive virate su Roberto D'Aversa e Moreno Longo. Il club granata mette sul tavolo un contratto biennale con opzione per un terzo anno. Sottil deve dare la sua conferma definitiva per poter concretizzare l'affare.

E in caso di frenata clamorosa? Dopo aver sondato la pista Vivarini, Petrachi tiene in caldo la suggestione Aquilani. L'ex centrocampista ha salutato ieri ufficialmente il Pisa ed ora va a caccia di una nuova avventura in cadetteria. Il Frosinone lo ha corteggiato ma ha in Vivarini il suo primo obiettivo. La Salernitana, allo stesso modo, aspetta Sottil.