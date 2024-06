105 anni Salernitana, l'ad Milan: "Simbolo di amore puro" Il dirigente sui social: "Forte è l'orgoglio per questi colori"

Maurizio Milan scrive alla Salernitana. L'ad granata, impegnato a Roma al fianco di Danilo Iervolino per la cessione del club, non sarà presente ai festeggiamenti. Sui social però ha destinato un messaggio: "La Salernitana non è una semplice squadra di calcio. La Salernitana è una fede, un punto di riferimento per tutti quelli che nascono in questa terra e orgogliosi sfoggiano il cavalluccio sul petto.

Questo è quello che i salernitani mi hanno trasmesso e con orgoglio oggi festeggiamo 105 anni di storia fatta di gioie e dolori, ma soprattutto di amore. Per tutti quelli che hanno amato, amano e ameranno la Salernitana, per Gianni, Armando e Gerardo. Buon compleanno sua Maestà".