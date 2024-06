Salernitana-Sottil: arriva la svolta! Firmato il contratto Atteso il comunicato ufficiale del club

Andrea Sottil sarà il nuovo allenatore della Salernitana. La firma è arrivata negli scorsi minuti. Il tecnico di Venaria Reale si è legato al club granata fino al 2026. Un accordo nell'aria da giorni con l'allenatore che si è convinto della destinazione nelle scorse ore. Vincente il pressing di Gianluca Petrachi che aveva scelto l'ex Udinese come uomo simbolo per la rivoluzione tecnica programmata per la serie B. Dopo ore di attesa finalmente la firma. In serata potrebbe arrivare anche il comunicato ufficiale. Battuta la concorrenza di Vincenzo Vivarini e Alberto Aquilani. La Salernitana riparte da Sottil.