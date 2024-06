Salernitana, in definizione lo staff di Sottil: attesa per la conferenza Il tecnico si presenterà a Salerno insieme al direttore sportivo Gianluca Petrachi

Con l'annuncio di Andrea Sottil nel ruolo di allenatore, la Salernitana ha voltato definitivamente pagina e si è proiettata verso la nuova stagione. Un'avventura che partirà ufficialmente tra poco più di due settimane (l'inizio del ritiro è fissato al 7 luglio) ma che, presto, potrebbe essere presentata alla città.

L'idea, infatti, è di fissare una conferenza stampa per l'inizio della prossima settimana, in modo da consentire sia al tecnico Andrea Sottil che al ds Gianluca Petrachi di entrare in stretto contatto con l'ambiente granata. In queste ore la società sta definendo gli ultimi dettagli legati allo staff tecnico che dovrà accompagnare l'allenatore piemontese in questa avventura all'ombra del castello d'Arechi. La Salernitana, infatti, ha sotto contratto diversi professionisti che dovranno giocoforza essere oggetto di valutazioni: una parte entrerà nello staff di Sottil, un'altra parte potrebbe essere ricollocata nel settore giovanile ma non è escluso nemmeno che qualcuno di loro possa salutare i colori granata. Sottil, quasi sicuramente, si avvarrà della collaborazione del vice Gianluca Cristaldi e del preparatore atletico Cristian Bella, professionisti che lo hanno già supportato nelle sue esperienze con Ascoli e Udinese.

Quella di Salerno, tra l'altro, sarà la terza esperienza in serie B per Sottil che, in precedenza, ha allenato il Pescara (salvezza ai play-out da subentrato) e - per una stagione e mezza - l'Ascoli in cadetteria (una salvezza ed un play-off), prima del “salto” in massima serie con l'Udinese. Un'opportunità importante per il tecnico piemontese che, al pari della Salernitana, va a caccia del riscatto.