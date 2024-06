Salernitana, priorità alle cessioni: Kastanos è ai saluti, Verona in pole Con l'agente del cipriota si è parlato anche di Tutino che, però, ha estimatori anche in serie A

Dopo aver annunciato Andrea Sottil, la Salernitana proverà a cambiare marcia sul mercato per arrivare all'inizio del ritiro con un organico quanto più definito possibile. Prima di operare in entrata, però, il ds Gianluca Petrachi dovrà cedere i pezzi pregiati per allegerire il monte ingaggi. Dopo aver definito l'addio di Loum Tchaouna e, probabilmente, anche quello di Boulaye Dia (la Lazio è in pole ma l'entourage del senegalese ha ricevuto anche un'offerta dall'Arabia), il dirigente granata ha urgenza di continuare a sfoltire la rosa.

È prossimo a salutare Salerno anche Grigoris Kastanos. Il cipriota ha già fatto sapere di voler continuare a giocare in serie A. Non a caso l'agente Mario Giuffredi sta dialogando fittamente con il Verona, società che potrebbe mettere sul tavolo 2 milioni per acquistare il centrocampista a titolo definitivo. Con Giuffredi, che nei giorni scorsi è stato a Salerno per incontrare Petrachi, si è parlato anche di Gennaro Tutino: l'attaccante napoletano, nonostante il riscatto, è in uscita dal Cosenza. La Salernitana ha sondato il terreno e sogna di riportare all'ombra dell'Arechi uno dei grandi protagonisti del ritorno in serie A. Ma la concorrenza è particolarmente fitta (Venezia, Schalke 04, Lecce e Sampdoria seguono il calciatore) e la Salernitana dovrà prima cedere per poter tentare l'assalto.