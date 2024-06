Ex Salernitana, De Sanctis: "Palermo piazza più esigente della B" Il nuovo ds dei rosanero: "In passato con la Salernitana avevamo chiuso diversi affari poi saltati"

Morgan De Sanctis si è presentato quest’oggi come nuovo direttore sportivo del Palermo. L’ex uomo mercato della Salernitana si è soffermato anche sui suoi trascorsi in granata, raccontando diversi retroscena di mercato. “Alla Salernitana ho sviluppato quattro/cinque trattative col Palermo, di cui due che si erano praticamente chiuse (uno di queste era legata al trasferimento in prestito di Diego Valencia, ndr). Riccardo Bigon è un rappresentante importante del City Football Group. Non vedo nessun tipo di dinamica”.

Poi sulla sua avventura in rosanero, il ds abruzzese ha raccontato la sua emozione: “Bisogna saper gestire un fattore ambientale, giocare a Palermo non è come giocare in altri posti, è la piazza più esigente della Serie B”. Al suo fianco ci sarà Giulio Migliaccio, insieme a Simone Lo Schiavo: “Ci teniamo che tutti capiscano che opportunità è il Palermo, ci aspettiamo molto. Giulio è l’emblema di quello che voglio dai giocatori”.

Fonte foto: Palermo Fc