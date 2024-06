Salernitana, Iervolino detta i tempi: niente più attesa per gli americani Il patron ha fretta: c'è da programmare la prossima stagione. L'attesa non sarà infinita

Settimane di valutazioni, di contatti informali ma anche di attesa per la ricezione della fatidica Pec che al momento però non si è materializzata. La Salernitana è ad un bivio, con Danilo Iervolino però che ora è pronto a tirare giù il freno a mano e dare un impulso forte e convinto alla programmazione del club per la prossima stagione. Non si andrà oltre il weekend per la cessione della Bersagliera. In soldoni: o Brera Holdings farà recapitare la propria proposta per l’acquisizione del club (con tempi di valutazioni e soprattutto di closing che permetterebbero a Iervolino di restare ancora al timone), oppure si andrà avanti, cercando di ritrovare energie ed entusiasmo.

Aspetta anche Maurizio Milan, amministratore delegato che resterebbe il punto di congiunzione fra passato e futuro in caso di offerta Usa. Tanti i punti da scogliere per il club: dal destino dello staff medico alla scelta della location per le prossime visite mediche pre-raduno, fino all’organizzazione delle amichevoli nel ritiro di Rivisondoli. Tutto in attesa anche della conferenza stampa di presentazione di Gianluca Petrachi e Andrea Sottil, rinviata proprio per definire il futuro.